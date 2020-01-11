АСК "ИНГО Украина" застраховала спортсменов на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне

АСК "ИНГО Украина" (Киев), которая является официальным страховщиком Национального олимпийского комитета Украины (НОК), предоставила страховую защиту 39 спортсменам, которые будут соревноваться в 12 из 16 возможных дисциплинах на юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне.

Как сообщается в пресс-релизе страховщика, украинские спортсмены представлены в биатлоне, лыжном двоеборье, хоккее 3х3, санном спорте, фигурном катании, шорт-треке, прыжках на лыжах, скелетоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноубординга.

Специальная программа страхования учитывает, в частности, специфику спорта и предусматривает обеспечение в случае необходимости качественной и оперативной медицинской помощи.

Согласно пресс-релизу, НОК и "ИНГО Украина" уже имеют опыт эффективного взаимодействия, реализованный на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-2018, XIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево-2019, II Европейских играх-2019 в Минске, XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019 в Баку и I Всемирных пляжных играх-2019 в Дохе.

Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" имеет 25-летний опыт работы на рынке. Компания входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммами страховых возмещений. Имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

"ИНГО Украина" является членом полным членом Моторного транспортного страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской торговой палаты (АСС), Европейской бизнес ассоциации (EBA) и Международной торговой палаты (ICC).

С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH.

Национальный олимпийский комитет (НОК) создан 22 декабря 1990. В сентябре 1993 года НОК Украины был окончательно признан Международным олимпийским комитетом. НОК Украины действует в соответствии с положениями Олимпийской хартии, Конституции Украины, действующего законодательства Украины и своего Устава.

НОК Украины имеет соглашения с известными в мире компаниями, которые поддерживают олимпийское движение. Олимпийский комитет тесно сотрудничает с более 40 национальными федерациями по олимпийским видам спорта и имеет региональные ячейки во всех регионах Украины.

Основные задачи НОК Украины - обеспечение участия в Олимпийских играх, расширение международного сотрудничества, популяризация массового спорта и здорового образа жизни, физическое и духовное обогащение людей. В 2013 году НОК Украины был признан одним из лучших Олимпийских комитетов мира.