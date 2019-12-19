НБУ предлагает искать проблемы финансирования ФК "Динамо Киев" в построенной его собственниками бизнес-модели, а не в центробанке

Причины проблем футбольного клуба "Динамо Киев", в частности причину сокращения финансирования, следует искать в построенной братьями Суркисами бизнес-модели клуба и в их подходе к ведению бизнеса, сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ) агентству "Интерфакс-Украина".

Соответствующее заявление стало реакцией на начало акции протеста болельщиков ФК "Динамо Киев" под стенами центробанка утром в четверг, участники которой требуют от регулятора возврата средств семье Суркисов.

"Обидно видеть, как владельцы знаменитого киевского футбольного клуба вводят фанов "Динамо" в заблуждение, отправляя их в Национальный банк требовать средства, которые необходимо требовать собственно от братьев Суркисов", - отметила пресс-служба НБУ.

Согласно комментариям представителей болельщиков, фанов проинформировали, что "есть судебные решения о возврате денег акционерам клуба, которые должен выполнить НБУ и которые он не выполняет", в связи с чем ФК недополучает финансирование, уточнила пресс-служба регулятора.

"Это фейк и откровенная ложь фанам. Нет ни одного решения ни одного суда, которое обязывало бы Национальный банк выплачивать средства акционерам ФК "Динамо", - подчеркнули в центробанке.

Кроме того, регулятор уточнил, что братья Суркисы являются партнерами экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского.

Как сообщалось, под стенами НБУ также продолжается акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ", которая началась 13 ноября. В начале декабря митингующие начали пикеты и у домов главы НБУ Якова Смолия и первого замглавы Екатерины Рожковой.

В конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель целенаправленной атаке Коломойского на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк. НБУ обосновывает свое мнение о роли Коломойского тем, что митингующие, по заявлениям СМИ, получают за это деньги и что к ним с 25 ноября присоединились работники Никопольского завода ферросплавов и других предприятий, подконтрольных экс-акционеру ПриватБанка.

Как сообщалось, 19 декабря Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка (Киев) приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Игорь Суркис является президентом футбольного клуба "Динамо Киев".