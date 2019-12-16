Спорт

13:08 16.12.2019

МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

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МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

Министерство иностранных дел Украины осуждает проявление нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете".

"Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься его судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", - говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, обнародованном на сайте ведомства в понедельник.

В МИД также заявили о поддержке Зозуле и выразили надежду, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей.

"Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между ФК "Райо Вальекано" и "Альбасете" 15 декабря был остановлен после первого тайма в связи с оскорблениями в адрес форварда "Альбасете" украинца Романа Зозули, в Украинской ассоциации футбола призывают расследовать проявление нетерпимости со стороны фанатов "Райо Вальекано".

"Ксенофобия, разжигание межнациональной розни и грубое хулиганство! Иначе нельзя назвать то, что произошло в Испании во время поединка ФК "Райо Вальекано" против клуба "Альбасете", за который выступает наш Роман Зозуля. Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции", - написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на странице в Фейсбуке в понедельник.

Павелко подчеркнул, что ксенофобии, расизму и другим проявлениям нетерпимости не место на футбольных трибунах, а также поблагодарил руководство Ла Лиги за осуждение поведения болельщиков "Райо Вальекано".

Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинского футболиста "nazi" (нацист). Из-за этого клуб "Альбасете" отказался выходить на второй тайм. Сейчас продолжаются переговоры о продлении матча, о дате встречи сообщат позже.

Теги: #испания #оскорбления #зозуля #футбол #мид
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