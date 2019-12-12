Киевское "Динамо" провело худший сезон в еврокубках за последние 8 лет

Киевское "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2019-2020 годов.

После ничьей в последнем туре группового этапа ЛЕ в Киеве со швейцарским "Лугано" со счетом 1:1 киевляне заняли третье место в своей группе, пропустив вперед шведский "Мальме" и датский "Копенгаген".

Последний раз столичный клуб не выходит в еврокубковую весну из группы Лиги Европы в сезоне 2011-2012.

Затем несколько сезонов "Динамо" так выступало на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, что неизменно выходило либо в плей-офф ЛЕ, либо даже один раз в плей-офф ЛЧ. Только в сезоне 2016-2017 годов киевляне не сумели пробиться из группы Лиги чемпионов в весеннюю стадию еврокубков.

В нынешнем же сезоне "Динамо" не покорился даже плей-офф Лиги Европы.