Спорт

08:01 09.12.2019

WADA проведет заседание исполкома, на котором вынесет решения по российскому спорту

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WADA проведет заседание исполкома, на котором вынесет решения по российскому спорту

В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), в ходе которого ожидаются ключевые решения по судьбе российского спорта на международной арене.

Поводом для проведения внеочередного заседания WADA стала новая волна допингового скандала, в котором оказался замешан российский спорт.

23 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполнительному комитету WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса.

В релизе говорится, что рекомендация комитета по соответствию была основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations (I&I) и независимых судебно-медицинских экспертов. Отчеты изучены комитетом во время встречи 17 ноября. Они касались несоответствий, обнаруженных в данных, которые Московская антидопинговая лаборатория передала WADA в январе 2019 года. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA.

Позже комитет опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Также, согласно рекомендациям, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где россиян, вероятно, обязуют выступать без указания национальной принадлежности.

Кроме этого под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на участии россиян в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. "Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал Ганус "Интерфаксу".

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в WADA разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее российская сторона представила WADA дополнительные разъяснения.

7 ноября Колобков заявил, что база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.

Изначально проведение заседания исполкома WADA было запланировано в Париже, но было перенесено в Лозанну из-за предстоящих во Франции масштабных забастовок служащих городского транспорта, работников электросетей и полицейских.

Теги: #допинг #wada #россия
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