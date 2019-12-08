Спорт

08:03 08.12.2019

Джошуа победил Руиса в матче-реванше и вернул себе чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO

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Джошуа победил Руиса в матче-реванше и вернул себе чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO

Британский боксер Энтони Джошуа нанес поражение американцу мексиканского происхождения Энди Руису в поединке-реванше за титулы чемпиона мира по четырем версиям в супертяжелом весе.

Победитель боя, который прошел в Саудовской Аравии, определился решением судей. Их вердикт оказался в пользу Джошуа: 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, британец вернул себе чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Ранее Джошуа лишился титулов, проиграв Руису в бою, прошедшем в начале июня. Тот поединок завершился в седьмом раунде: Руис выиграл техническим нокаутом.

Вместе с тем, предшествовавший поединку-реваншу бой за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

Бой прошел в Саудовской Аравии и растянулся на все 12 раундов, по итогам которых судьи вынесли решение. Один из них присудил победу россиянину - 115:113, второй - американцу 115:113. Третий арбитр поставил ничейные баллы: 114:114.

Таким образом, Поветкин не смог стать обязательным претендентом на звание чемпиона мира.

Эта первая ничья в профессиональной карьере 40-летнего Поветкина. Также в его активе 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Что касается 31-летнего Хантера, то у него 18 побед (12 - нокаутом), и по одной ничье и поражению.

Теги: #wbo #бокс #джошуа #wba #чемпион #бой
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