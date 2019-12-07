Спорт

10:43 07.12.2019

Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут товарищеский матч

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Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут товарищеский матч

Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут в субботу товарищеский матч на тренировочной базе футбольного клуба "Динамо "Киев".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин во время встречи с членами делегации Великого Национального собрания Турции, которые находится в Украине с трехдневным визитом.

Играющим тренером сборной по футболу Верховной Рады является Александр Заваров. Капитан сборной по футболу украинского парламента – народный депутат Александр Пасичный (фракция "Слуга народа").

По словам Кожемякина, первая встреча между сборными парламентов Украины и Турции по футболу состоялась в 2013 году и с тех пор они проходят регулярно.

Глав парламентского спортивного клуба Великого Национального собрания Турции Адем Татли поблагодарил за теплый прием. "Не зависимо от результата игры, победит дружба", - сказал он.

Теги: #матч #турция #украина #футбол #парламент
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