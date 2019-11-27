Спорт

01:01 27.11.2019

"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

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"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

Донецкий "Шахтер" вышел на чистое второе место в своей группе Лиги чемпионов после выездной ничьей 1:1 с "Манчестер Сити".

Первый тайм встречи, которая проходила во вторник вечером в Манчестере, завершился без голов. На 56-й минуте полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган вывел хозяев поля вперед, но на 69-й минуте вышедший на замену израильский полузащитник "горняков" Манор Соломон сравнял результат.

В итоге "Шахтер" смог добыть важную до себя ничью.

В другом матче этой группы итальянская "Аталанта" обыграла на своем поле 2:0 загребское "Динамо".

Перед заключительным туром группового этапа ЛЧ 11 декабря "Ман Сити" с 11 очками досрочно вышел в 1/8 финала турнира с первого места. "Шахтер" идет вторым с 6 очками, у "Динамо" Загреб - 5 очков, у "Аталанты" - 4.

В шестом туре "Шахтер" примет в Харькове "Аталанту", а "Динамо" Загреб на своем поле "Ман Сити".

Теги: #украина #футбол
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