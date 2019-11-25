Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Также, согласно рекомендациям, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где россиян, вероятно, обязуют выступать без указания национальной принадлежности.

Кроме этого под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул статус соответствия РУСАДА, при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.

22 января 2019 года исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, хотя эксперты всемирного агентства получили доступ к данным проб московской антидопинговой лаборатории позднее оговоренного срока 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что WADA располагает информацией о возможных махинациях России с данными московской лаборатории.

Также затем стало известно, что исполком WADA обсудит тему несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории 9 декабря. В случае лишения аккредитации РУСАДА Россия рискует пропустить летние Олимпийские игры в Токио.