Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) разочарована решением Украинской ассоциации футбола дисквалифицировать капитана донецкого "Шахтера" Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма со стороны болельщиков киевского "Динамо" во время матча УПЛ.

"Мы очень разочарованы решением Украинской ассоциации футбола применить к Тайсону один матч дисквалификации. Наказание жертвы расистского оскорбления за пределами понимания и играет на руку тем, кто пропагандирует такое позорное поведение", - говорится в заявлении организации в Twitter.

10 ноября донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в чемпионате Украины и оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице. На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", которые он посчитал оскорбительными, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон показал неприличный жест трибунам. После этого инцидента арбитр на несколько минут увел команды с поля и прервал матч. Затем игра всё-таки продолжилась, а Тайсон был удален с поля.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах. Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.

21 ноября решением КДК УАФ киевское "Динамо" было наказано одним домашним матчем без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020) и обязано внести обязательный денежный взнос в размере 500 тыс грн за проявления расизма со стороны болельщиков, которое возмутило капитана донецкого "Шахтера" Тайсона во время матча 14-го тура УПЛ. "Динамо" намерено оспорить наказание.

При этом согласно принятому Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола решению, сам Тайсон, удаленный с поля в том матче, отстранен на одну игру за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах, и еще на две условно.

FIFPro – всемирная организация, объединяющая представителей профессиональных футболистов. В настоящее время в неё входит 42 национальных профсоюза футболистов.