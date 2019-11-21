Спорт

19:37 21.11.2019

"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

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"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

Киевское "Динамо" намерено оспорить наказание в виде одного домашнего матча без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020) и обязательный денежный взнос в размере 500 тыс грн за поведение болельщиков, которое возмутило капитана донецкого "Шахтера" Тайсона во время матча 14-го тура УПЛ.

"Решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры - является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно относительно следующих выездных матчей", - говорится в заявлении ФК "Динамо" на странице в Фейсбуке.

В футбольном клубе отмечают, что указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА.

"Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью - установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента", - говорится в заявлении.

В "Динамо" подчеркнули, что выступают против любых проявлений насилия, расизма и других проявлений нетерпимости на отечественных стадионах, а также подтвердили готовность сотрудничества с правоохранительными органами и СМИ.

Как сообщалось, киевское "Динамо" наказано одним домашним матчем без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020) и обязано внести обязательный денежный взнос в размере 500 тыс грн за поведение болельщиков, которое возмутило капитана донецкого "Шахтера" Тайсона во время матча 14-го тура УПЛ.

При этом согласно принятому Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола решению, сам Тайсон, удаленный с поля в том матче, отстранен на одну игру за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах, и еще на две условно.

10 ноября донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в чемпионате Украины и оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице. На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", которые он посчитал оскорбительными, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон показал неприличный жест трибунам. После этого инцидента арбитр на несколько минут увел команды с поля и прервал матч. Затем игра всё-таки продолжилась, а Тайсон был удален с поля.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.

Теги: #расизм #динамо #шахтер
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