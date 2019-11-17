Спорт

18:23 17.11.2019

Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

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Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины по футболу сумела завершить отборочный турнир Евро-2020, не потерпев ни одного поражения.

В воскресенье украинцы вырвали ничью в Белграде у сборной Сербии.

На гол лидера "Аякса" Душана Тадича на девятой минуте с пенальти подопечные Андрея Шевченко ответили точным ударом головой форварда "Гента" Романа Яремчука на 32-й минуте.

На 56-й минуте лучший бомбардир сербов Александар Митрович вновь вывел хозяев поля вперед. Но на последних секундах матча нападающий "Динамо" Артем Беседин принес Украине ничью.

Украина, которая досрочно вышла на Евро-2020 после победы в октябре над Португалией, набрала в 8 турах 20 очков. Занявшая второе место Португалия - 17, Сербия - 14.

Благодаря этому результату Украина будет сеянной при жеребьевке финальной стадии Евро-2020.

Теги: #евро_2020 #сербия #украина #футбол
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