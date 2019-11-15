Верховная Рада создала ВСК относительно возможных злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола Павелко

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования возможных фактов злоупотреблений президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ, ранее – Федерация футбола Украины), главой бюджетного комитета Верховной Рады 8-го созыва Андрея Павелко.

За постановление №2423 "О расследовании возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, главой бюджетного комитета Верховной Рады 8-го созыва Павелко при решении вопроса финансирования и реализации программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины в 2017-2018 годах" проголосовали 260 народных депутатов.

Как сообщалось, 14 июня 2018 года в НАБУ сообщили, что детективы расследуют возможные злоупотребления должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Сведения были внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Тогда руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который является первым вице-президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщил, что расследование НАБУ касается президента ФФУ, народного депутата Андрея Павелко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Телепроект журналистских расследований Bihus.info сообщал, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины прописало в требованиях для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн". Кроме этого, в расследовании сообщается, что цена травы от "ФФУ Продакшн" на EUR3-4 за 1 кв. м дороже, чем у фирм-конкурентов, которые свою продукцию поставляют в Украину из-за рубежа.

Кроме того, в конце 2018 года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов.

Детективы НАБУ 5 июня 2019 года проводили обыск в здании УАФ. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК. Обыски были согласованы с генеральным прокурором Украины.