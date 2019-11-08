Спорт

00:40 08.11.2019

"Динамо" свело вничью матч Лиги Европы с "Копенгагеном", "Александрия" вырвала волевую ничью у "Сент-Этьена"

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"Динамо" свело вничью матч Лиги Европы с "Копенгагеном", "Александрия" вырвала волевую ничью у "Сент-Этьена"

Еще два украинских клуба в еврокубках сыграли с ничейным результатом вслед за донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы сыграло вничью 1:1 на выезде с "Копенгагеном". На гол Йенса Стейджа на четвертой минуте гости ответили точным ударом экс-игрока "Копенгагена" Беньямина Вербича на 70-й минуте. При этом на 15-й минуте Виктор Цыганков еще не реализовал пенальти.

В другом матче этой группы швейцарский "Лугано" сыграл вничью 0:0 на своем поле с "Мальме". После четырех туров "Копенгаген" и "Динамо" лидируют с 6 набранными очками, у "Мальме" – 5 очков, у "Лугано" – 2 очка.

Другой представитель Украины в ЛЕ "Александрия" сумела вырвать ничью на своем поле у французского "Сент-Этьена", проигрывая по ходу матча 0:2. Гости забили во Львове на 24-й и 72-й минутах. На 84-й минуте Денис Безбородько отыграл один мяч, на второй добавленной минуте Максим Задерака принес хозяевам поля ничью, которая оставляет "Александрии" шансы на выход из группы.

В этой группе "Вольфсбург" проиграл на своем поле со счетом 1:3 "Генту". При этом первый гол в составе гостей на счету форварда сборной Украины Романа Яремчука.

После четырех туров "Гент" набрал 8 очков, "Вольфсбург" – 5 очков, "Сент-Этьен" и "Александрия" – по 3 очка.

Теги: #динамо #александрия #лига_европы #футбол
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