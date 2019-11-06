Спорт

13:51 06.11.2019

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минкультуры и спорта в сумме 15,084 млрд грн

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Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минкультуры и спорта в сумме 15,084 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает финансирование Министерство культуры, молодежи и спорта Украины в сумме 15,1 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению.

Так, на руководство и управление в сфере культуры, молодежи и спорта предусмотрено 200,6 млн грн, на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины – 437,7 млн грн, на осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства – 100 млн грн.

Кроме того. на финансовую поддержку национальных театров предусматривается 1,385 млрд грн, на финансовую поддержка национальных художественных коллективов, концертных организаций и их дирекции, национальных и государственных цирковых организаций – 706,1 млн грн, на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе осуществления Фондом мероприятий по поддержке проектов – 697,4 млн грн, на производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления – 50 млн грн, на обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров – 799,2 млн грн.

Так, на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх предусмотрено 980,8 млн грн, на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта – 1,893 млрд грн, на подготовку и участие национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях 386,3 млн грн, на строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры, проект мобильности молодежи – 500 млн грн и на раскрытие туристического потенциала Украины – 240 млн грн.

Кроме того, на Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины предусмотрено 2,096 млрд грн, на Государственную службу Украины по этнополитики и свободы совести – 18,1 млн грн, на Государственное агентство Украины по вопросам кино – 775,7 млн грн и на Украинский институт национальной памяти – 129,9 млн грн.

Теги: #бюджет #культура #спорт
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