Спорт

09:41 13.10.2019

Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

1 мин читать
Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

Украинец Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победой. После седьмого раунда соперник украинца 38-летний американец Чез Уизерспун отказался выходить в ринг.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Усик не форсировал события первые два раунда. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимой. Уизерспун, который был тяжелее украинца на 12 кг, пытался противопоставить Усику свои джебы. У Усика было преимущество в скорости и за выброшенными ударами.

В шестом раунде Уизерспун получил ощутимую порцию ударов и по истечении 3-минутки едва дошел до своего угла. В седьмом раунде американец снова был прижат к канатам ринга и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов.

В седьмом раунде американский боксер отказался выходить в ринг. Усик победил техническим нокаутом. Счет - 70:63.

Теги: #победа #поединок #украина #бокс #усик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 13.10.2019
На КПВВ "Новотроицкое" пограничники разоблачили незаконное перемещение автомобилей

На КПВВ "Новотроицкое" пограничники разоблачили незаконное перемещение автомобилей

10:47 13.10.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

08:54 13.10.2019
В Черное море зашел эсминец ВВС США

В Черное море зашел эсминец ВВС США

08:54 13.10.2019
В Черное море зашел эсминец ВВС США

В Черное море зашел эсминец ВВС США

07:38 13.10.2019
Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

06:13 13.10.2019
В Черновицкой области произошло два ДТП, 10 человек пострадали

В Черновицкой области произошло два ДТП, 10 человек пострадали

05:37 13.10.2019
Пьяному полицейскому, который спровоцировал смертельное ДТП в Винницкой области, объявили о подозрении

Пьяному полицейскому, который спровоцировал смертельное ДТП в Винницкой области, объявили о подозрении

03:54 13.10.2019
В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

02:35 13.10.2019
На Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" снова установили палатку

На Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" снова установили палатку

01:45 13.10.2019
Военная прокуратура задержала во время взятки пограничника

Военная прокуратура задержала во время взятки пограничника

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

ПОСЛЕДНЕЕ

Сборная Украины одержала очередную победу в отборе Евро-2020

Общий доход ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов составил 3,76 млрд грн

ФК "Шахтер" и компания Herbalife продлили сотрудничество

Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

"Шахтер" и Parimatch будут проводить тренировки для детей с инвалидностью в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины в конце октября

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

Проект ФК "Шахтер" "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего футбольного социального проекта Европы

В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА