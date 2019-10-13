Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

Украинец Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победой. После седьмого раунда соперник украинца 38-летний американец Чез Уизерспун отказался выходить в ринг.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Усик не форсировал события первые два раунда. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимой. Уизерспун, который был тяжелее украинца на 12 кг, пытался противопоставить Усику свои джебы. У Усика было преимущество в скорости и за выброшенными ударами.

В шестом раунде Уизерспун получил ощутимую порцию ударов и по истечении 3-минутки едва дошел до своего угла. В седьмом раунде американец снова был прижат к канатам ринга и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов.

В седьмом раунде американский боксер отказался выходить в ринг. Усик победил техническим нокаутом. Счет - 70:63.