Нардеп Беленюк стал чемпионом мира

Депутат Верховной Рады Украины (фракция "Слуги народа") Жан Беленюк выиграл звание чемпиона мира по греко-римской борьбе, победив в финале венгра Виктора Лоринца, сообщает Еспресо.TV.

Украинец победил венгра со счетом 2: 1 в финале в казахстанском Нур-Султане.

На пути к золоту Беленюк украинец победил белоруса Николая Стадуба, хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса.

28-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа" . Он заявил в июле, что в связи с избранием нардепом будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства, отмечает Еспресо.TV. .

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016, уже выигрывал золото чемпионата мира в весе до 85 кг в 2015 г, и серебро – в весе до 87 кг в 2018 г. Теперь стал чемпионом ЧМ в этом весе.