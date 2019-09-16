Спорт

17:15 16.09.2019

Нардеп Беленюк стал чемпионом мира

1 мин читать
Нардеп Беленюк стал чемпионом мира

Депутат Верховной Рады Украины (фракция "Слуги народа") Жан Беленюк выиграл звание чемпиона мира по греко-римской борьбе, победив в финале венгра Виктора Лоринца, сообщает Еспресо.TV.

Украинец победил венгра со счетом 2: 1 в финале в казахстанском Нур-Султане.

На пути к золоту Беленюк украинец победил белоруса Николая Стадуба, хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса.

28-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа" . Он заявил в июле, что в связи с избранием нардепом будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства, отмечает Еспресо.TV. .

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016, уже выигрывал золото чемпионата мира в весе до 85 кг в 2015 г, и серебро – в весе до 87 кг в 2018 г. Теперь стал чемпионом ЧМ в этом весе.

Теги: #беленюк #борьба #чемпион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:33 27.08.2019
Энтомологи из США, Европы и Австралии прибыли в Грузию изучать ее успехи в борьбе с мраморным клопом

Энтомологи из США, Европы и Австралии прибыли в Грузию изучать ее успехи в борьбе с мраморным клопом

19:07 06.08.2019
Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой

Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой

23:52 17.07.2019
Зеленский: одной моей политической воли недостаточно для посадок "Свинарчуков" и других коррупционеров, нужна такая же у правоохранителей

Зеленский: одной моей политической воли недостаточно для посадок "Свинарчуков" и других коррупционеров, нужна такая же у правоохранителей

07:43 15.07.2019
В парламенте установят специальную "сенсорную кнопку" для борьбы с кнопкодавством

В парламенте установят специальную "сенсорную кнопку" для борьбы с кнопкодавством

21:23 12.03.2019
В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

В Европарламенте обсудили рекомендации по борьбе против враждебной пропаганды

15:25 13.02.2019
В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине может открыться офис подразделения противодействия наркопреступности США

02:21 07.02.2019
Коалиция против ИГ планирует новый этап борьбы с террористической организацией

Коалиция против ИГ планирует новый этап борьбы с террористической организацией

14:43 23.01.2019
Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

08:00 18.12.2018
Си Цзиньпин заявил, что в Китае одержана решительная победа над коррупцией

Си Цзиньпин заявил, что в Китае одержана решительная победа над коррупцией

06:46 02.12.2018
Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Свитолина вышла на 3-е место в рейтинге WTA

Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Свитолина проиграла американке Уильямс в полуфинале US Open и покинула турнир

Президент УЕФА Чеферин прибыл в Украину с двухдневным визитом - УАФ

ПОСЛЕДНЕЕ

НХЛ дисквалифицировала россиянина Кузнецова, в пробе которого нашли кокаин, на 3 матча

Гончарук предлагает инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы

Украинский спортсмен проплыл 1000 км по украинской части Днепра от границы с Беларусью до Черного моря

Сборная Украины сумела добыть ничью в товарищеском матче с Нигерией

Свитолина вышла на 3-е место в рейтинге WTA

ФГВФЛ повторно выставил на голландский аукцион стадион "Черноморец" в Одессе

Сборная Украины уверенно обыграла Литву в матче отбора Евро-2020

Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Свитолина проиграла американке Уильямс в полуфинале US Open и покинула турнир

Президент УЕФА Чеферин прибыл в Украину с двухдневным визитом - УАФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА