Спорт

16:08 12.09.2019

Украинский спортсмен проплыл 1000 км по украинской части Днепра от границы с Беларусью до Черного моря

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Украинский пловец Михаил Романишин, в рамках спортивно-экологического проекта #ВплавьДнепр проплыл 990 км по украинской части Днепра от границы с Беларусью до Черного моря.

Заплыв начался 5 августа на границе с Беларусью, и завершился 10 сентября в Херсоне. Проект продлился 36 дней. Ежедневно пловец преодолевал около 30 км, а максимальное расстояние, которое он проплыл за день, составило 38 км.

Заплыв #ВплавьДнепр был зарегистрирован Книгой рекордов Украины. По словам  руководителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, рекорды на выносливость являются самыми сложными.

"В Национальный реестр рекордов Украины номинируется рекорд, которого еще в Украине не было. Рекорды на выносливость являются наиболее сложными для нас и номинантов. Мы каждый день следили за тем, как происходит установка этого, не побоюсь сказать, подвига. Сколько было недоверия – сможет или не сможет Михаил установить такой рекорд, который происходит на максимуме возможностей человеческого духа. Мы изучили всю доказательную базу с 5 августа и у нас есть все основания объявить: Национальный рекорд Украины – самый длинный заплыв в открытой воде – Михаил Романишин", - отметила она.

В ходе акции, благодаря регулярному контролю состояния здоровья спортсмена, были получены уникальные данные о реальных возможностях человеческого организма, его реакции на длительные физические нагрузки.

Проект реализован при поддержке компаний Артериум, юридическая компания Revealing Information, "Консалтинговая группа А-95", сеть медицинских лабораторий "Синэво", "Maxevents", сеть АЗС КЛО, информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: #плавание #спорт #рекорд
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