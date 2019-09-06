Спорт

08:39 06.09.2019

Свитолина проиграла американке Уильямс в полуфинале US Open и покинула турнир

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Свитолина проиграла американке Уильямс в полуфинале US Open и покинула турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Серене Уильямс в полуфинале US Open и покинула соревнования, сообщила организация на своем аккаунте в Твиттер.

Американская теннисистка Уильямс обыграла Свитолину в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Уильямс выиграла 101-й матч на US Open и повторила рекорд соотечественницы Крис Эверт.

В финале US Open Уильямс сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

 

Теги: #уильямс #свитолина #теннис
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