Свитолина проиграла американке Уильямс в полуфинале US Open и покинула турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Серене Уильямс в полуфинале US Open и покинула соревнования, сообщила организация на своем аккаунте в Твиттер.

Американская теннисистка Уильямс обыграла Свитолину в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Уильямс выиграла 101-й матч на US Open и повторила рекорд соотечественницы Крис Эверт.

В финале US Open Уильямс сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.