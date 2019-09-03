Спорт

00:44 03.09.2019

"Шахтер" подписал бразильского защитника – капитана сборной Бразилии U-20 Витао

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"Шахтер" подписал бразильского защитника – капитана сборной Бразилии U-20 Витао

ФК "Шахтер" подписал контракт с бразильским центральным защитником, капитаном сборной Бразилии U-20 Витао сроком на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний Витор Эдуардо да Силва Матос (Витао) выступал за молодежную команду бразильского "Палмейраса".

Один из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, за которые выступал вместе с нынешними игроками "Шахтера" Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио.

В 2017 году в качестве капитана сборной Бразилии U-17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019 году на чемпионате Южной Америки был основным центральным защитником бразильской сборной U-20.

Теги: #трансферы #шахтер
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