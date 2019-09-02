Спорт

19:50 02.09.2019

Коноплянка перешел в "Шахтер"

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Коноплянка перешел в "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с игроком национальной сборной Украины Евгением Коноплянкой сроком на три года, сообщает официальный сайт клуба.

Коноплянка с августа 2017 года выступал за немецкий "Шальке". В сезоне-2018/19 провел за "Шальке" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Как известно, первым профессиональным клубом в карьере Коноплянки был "Днепр", где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С этой командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже выступал за испанскую «Севилью», с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий "Шальке".    

Теги: #коноплянка #трансферы #шахтер
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