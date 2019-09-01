Спорт

09:27 01.09.2019

Украинский боксер Ломаченко выиграл чемпионский титул по версии WBC

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Украинский боксер Ломаченко выиграл чемпионский титул по версии WBC

Василий Ломаченко стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

В поединке за этот титул он нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу. Победа украинцу была присуждена решением судей.

Теперь Ломаченко владеет тремя чемпионскими поясами - WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации WBO.

Бой Ломаченко против Кэмпбелла прошел в Лондоне и стал главным событием в большом вечере бокса компании Matchroom Boxing. Этому поединку в ходе вечера предшествовал бой россиянина Александра Поветкина против британца Хьюи Фьюри за вакантный титул WBA International в тяжелом весе. Победу по очкам одержал российский боксер.

Теги: #великобритания #бокс #wbc
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