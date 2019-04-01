Спорт

23:59 01.04.2019

Бразилец Че Че покидает "Динамо" и переходит в "Сан-Паулу"

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Бразилец Че Че покидает "Динамо" и переходит в "Сан-Паулу"

Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Че Че и бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" согласовали условия трансфера 26-летнего полузащитника Данило дас Невеса Пиньейро, более известного как Че Че.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, Че Че уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с "Сан-Паулу".

В "Динамо" Че Че перешел в июне летом 2018 года из "Палмейраса", с тех пор провел за первую команду только 16 матчей и не смог стать игроком основного состава.

Теги: #трансферы #бразилия #динамо
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