Спорт

23:52 18.03.2019

Матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля из-за выборов президента, перенесены матчи ряда туров чемпионата

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Матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля из-за выборов президента, перенесены матчи ряда туров чемпионата

Матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо" перенесен на 7 марта из-за выборов президента Украины 31 марта.

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины согласился с предложением Премьер-лиги о внесении изменений в план-календарь текущего сезона.

ФФУ утвердила, что матчи 23-го тура УПЛ будут перенесены с 30 марта на 3 апреля для клубов, которые являются участниками 1/4 финала Кубка Украины. Клубы, которые не участвуют в Кубке, могут провести матчи 23 тура 6 апреля.

Матчи 1/4 финала Кубка Украины перенесены с 3 апреля на 6-7 апреля этого года.

В связи с возможным проведением второго тура выборов президента 21 апреля матчи 26-го тура УПЛ были перенесены с 20 апреля на 24 апреля. Дата проведения полуфиналов Кубка Украины будет определена дополнительно.

Матчи 32-го тура Премьер-лиги перенесены с 26 мая на 30 мая. Матчи плей-офф перенесены с 29 мая и 2 июня на 4 июня и 8 июня соответственно.

Данные изменения обусловлены проведением выборов президента Украины, также учтено ходатайство главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 32-го тура УПЛ на конец мая.

Теги: #динамо #шахтер #футбол #выборы #премьер_лига
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