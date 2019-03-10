Спорт

19:28 10.03.2019

"Шахтер" и "Динамо" синхронно разгромили соперников в чемпионате

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"Шахтер" и "Динамо" синхронно разгромили соперников в чемпионате

Донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты" на своем поле со счетом 5:0 в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

В составе "горняков" дважды отличился Виктор Коваленко, еще по голу забили Николай Матвиенко, Майкон и Тайсон.

"Динамо" в свою очередь разгромило на НСК "Олимпийский" киевский "Арсенал" со счетом 4:0. Дубль на счету Дениса Гармаша, еще по голу забили бразилец Сидклей и Виктор Цыганков.

После 21-го тура "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на 7 очков.

Теги: #чемпионат_украины #динамо #упл #шахтер
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