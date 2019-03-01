ФК "Шахтер" запускает курс подготовки тренеров для своей академии

Футбольный клуб "Шахтер" впервые запускает образовательный проект по подготовке тренеров своей академии.

"В основу курса положены уникальные знания и опыт, накопленные нашими ведущими специалистами за многие годы. Мы готовы делиться системой подготовки юных игроков с молодыми людьми, обладающими тренерским потенциалом, верой в свои силы и желанием посвятить карьеру воспитанию будущих звезд украинского и мирового футбола", сообщает официальный сайт клуба.

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться и пройти несколько этапов отбора: интервью с HR-специалистом, тестирование способностей и мотивации, выполнение задания по видеоанализу матча. По результатам отбора будет сформирована группа из 20 человек.

Обучение запланировано с апреля по октябрь 2019 года и будет состоять из теоретических лекций, практических домашних заданий и отработки навыков организации тренировочного процесса на поле. Весь курс разделен на 4 модуля продолжительностью 4 дня каждый: теория и тактика игры в футбол; психология спорта; основы футбольного менеджмента; научный подход в работе клубной академии (видеоанализ, тестирование, Soccer Lab).

Лучшие из лучших по итогам отбора получат предложение бесплатно пройти модульное обучение, и им будет выдан сертификат об успешном завершении курса. "Самые перспективные участники проекта, чей потенциал, харизма и способности к воспитанию юных футболистов проявятся наиболее ярко, займут достойное место в числе тренеров академии "Шахтера", - отмечается в сообщении.

На время занятий студентам будет предоставлено проживание с полупансионом на базе академии в селе Счастливом Киевской области.