Спорт

21:55 25.02.2019

"Шахтер и "Динамо" начали весеннюю часть чемпионата Украины

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"Шахтер и "Динамо" начали весеннюю часть чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" одержали уверенные победы в первом после зимнего перерыва 19-м туре чемпионата Украины по футболу.

Лидер чемпионата в Харькове обыграл со счетом 2:0 "Александрию" благодаря голам Мврлоса и Мораеса, забитым еще в первом тайме.

"Динамо" в столице разгромило со счетом 5:0 "Зарю". По дублю сделали Шапаренко и Вербич, еще один гол на счету испанского новичка Франа Соля.

"Шахтер" продолжает опережать "Динамо" в турнирной таблице на 7 очков.

Теги: #чемпионат_украины #динамо #шахтер #премьер_лига
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