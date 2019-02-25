"Шахтер и "Динамо" начали весеннюю часть чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" одержали уверенные победы в первом после зимнего перерыва 19-м туре чемпионата Украины по футболу.

Лидер чемпионата в Харькове обыграл со счетом 2:0 "Александрию" благодаря голам Мврлоса и Мораеса, забитым еще в первом тайме.

"Динамо" в столице разгромило со счетом 5:0 "Зарю". По дублю сделали Шапаренко и Вербич, еще один гол на счету испанского новичка Франа Соля.

"Шахтер" продолжает опережать "Динамо" в турнирной таблице на 7 очков.