Спорт

12:02 19.02.2019

Футболисты "Шахтера" направили более 2 млн грн на восстановление поврежденного из-за боевых действий спортзала в Красногоровке

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Футболисты "Шахтера" направили более 2 млн грн на восстановление поврежденного из-за боевых действий спортзала в Красногоровке

Футболисты донецкого "Шахтера" направили более 2 млн грн на восстановление спортзала в городе Красногоровка Донецкой области, поврежденного в результате боевых действий.

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующие работы уже начались и строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев.

Красногоровка расположена в пяти километрах от линии соприкосновения украинских военных и незаконных вооруженных формирований на Донбассе. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, подвергся значительным повреждениям.

Ранее ФК "Шахтер" уже передавал детям в Красногоровке футбольные мячи и экипировку.

Теги: #дети #красногоровка #шахтер
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