"Шахтер" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европ

Донецкий "Шахтер" не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

В среду "горняки" сыграли вничью 1:1 с французским "Лионом" в последнем матче группового этапа ЛЧ на НСК "Олимпийский" в Киеве в присутствии почти 39 тыс. болельщиков.

На гол Жуниора Мораеса на 22-й минуте гости ответили точным ударом Набиля Фекира на 69-й минуте.

В итоге "Шахтер" занял 3-е место в группе с 6 набранными очками. "Лион" с 8 очками финишировал вторым и пробился в плей-офф ЛЧ.

Донецкий клуб будет в феврале-марте играть в 1/16 финала Лиги Европы.