Наставник "Шахтера" поблагодарил президента "Динамо" за содействие в проведении матча против "Лиона" в Киеве

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поблагодарил президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса за содействие и согласие на проведение матча команды в Лиге чемпионов против "Лиона" в Киеве.

"Я хочу поблагодарить власти города Киева за возможность провести матч в славном городе Киеве. Во-вторых, хочу искренне, от души поблагодарить ФК "Динамо" (Киев) и его президента. Это, наверное, впервые в нашей стране, что мы играем наш домашний матч в ЛЧ на стадионе нашего главного соперника", - сказал он во вторник на пресс-конференции перед матчем с "Лионом", который состоится 12 декабря на НСК "Олимпийский".

По мнению П.Фонсеки, все это показывает, "насколько велик украинский народ". "Мы показываем, что футбол - это место для мира. Когда сейчас в стране происходят разные вещи, военные запреты, военные положения, мы доказываем, что наша страна и наши люди очень благосердечны, и здесь нужен только мир", - подчеркнул португальский специалист.

Матч "Шахтер" - "Лион", в котором решится судьба путевки в плей-офф Лиги чемпионов, был перенесен из Харькова в Киев после введения военного положения. На следующий день, 13 декабря на "Олимпийском" сыграет свой последний матч в Лиге Европы "Динамо", который уже не имеет турнирного значения. Киевляне досрочно вышли из группы с первого места.