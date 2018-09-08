Спорт

12:03 08.09.2018

Ахметов не ведет переговоры о покупке македонского клуба "Вардар"

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Ахметов не ведет переговоры о покупке македонского клуба "Вардар"

Украинский бизнесмен, президент украинского футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов не планирует покупать македонский футбольный клуб "Вардар".

"Информация о намерении Рината Ахметова приобрести македонский футбольный клуб "Вардар" абсолютно не соответствует действительности. Никакие переговоры по данному вопросу не ведутся", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Р.Ахметова Катерина Остроушко в субботу.

Она подчеркнула, что украинский бизнесмен на протяжении 21 года является президентом донецкого "Шахтера", "и это – единственный клуб, который всегда был и всегда будет в его сердце".

"Покупку другого клуба владелец группы SCM не планирует и не представляет", - отметила пресс-секретарь Р.Ахметова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Р.Ахметов ведет переговоры о покупке македонского футбольного и гандбольного клубов "Вардар".

Согласно информации издания Sport 1, частный самолет с представителями украинского бизнесмена тайно прибыл в Скопье (Македония), чтобы начать переговоры о приобретении клуба "Вардар" у российского бизнесмена Сергея Самсоненко.

Теги: #футбольный_клуб #ахметов #вардар
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