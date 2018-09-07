Спорт

13:00 07.09.2018

Все 8 задержанных в Чехии болельщиков сборной Украины отпущены и смогут вернуться домой - ФФУ

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Все 8 задержанных в Чехии болельщиков сборной Украины отпущены и смогут вернуться домой - ФФУ

 Все восемь болельщиков сборной Украины, задержанные чешской полицией после окончания матча Лиги наций 6 сентября, отпущены и смогут уже в пятницу вернуться на родину.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Федерации футбола Украины, переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи после завершения матча Чехия-Украина.

Несколько украинских фанатов были задержаны, когда радуясь победе сборной, они вышли за пределы ограждения на стадионе.

Президент ФФУ Андрей Павелко лично участвовал в переговорах с полицией и помог с оплатой штрафа, который выписали украинским фанатам чешские правоохранители.

Как сообщалось, сборная Украины обыграла со счетом 2:1 на выезде команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА, который дает дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.

Теги: #чехия #болельщики #футбол #задержание
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