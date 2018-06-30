Спорт

19:10 30.06.2018

Франция в невероятном матче обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

1 мин читать
Франция в невероятном матче обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

Футболисты сборной Франции победили команду Аргентины в первом матче плей-офф чемпионата мира-2018 в субботу в Казани.

Игра прошла на стадионе "Казань-Арена" и завершилась со счетом 4:3 в пользу Франции.

Первый тайм закончился со счётом 1:1. Первый гол был в ворота аргентинцев, его на 13-й минуте забил игрок сборной Франции Антуан Гризманн с 11-метрового. Но уже на 41-й минуте Аргентина сравняла счет: Анхель Ди Мария поразил ворота французов.

Во втором тайме аргентинцы снова забивают в ворота французов: на 48-й минуте отличился Габриэль Меркадо. Но уже на 57-й минуте сборная Франции сравнивает счёт. В ворота аргентинцев мяч отправляет Бенжамен Павар. На 64-й французы снова вырываются вперёд, гол забивает Килиан Мбаппе. И уже через четыре минуты этот же игрок сборной Франции снова поражает ворота Аргентины. Счёт становится 4:2.

На 3-й минуте дополнительного времени Аргентина снова забивает. Мяч в ворота французов отправил Серхио Агуэро.

Теги: #аргентина #франция #чм_2018
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Чемпионат мира по футболу. Положение команд. Таблица

Определились все участники плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе и сыграет с Мексикой

Тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда не заслужила второго чемпионства

Действующий чемпион мира Германия вылетела с ЧМ-2018 на стадии группового этапа

Аргентина сумела пробиться в плей-офф ЧМ-2018, где сыграет в 1/8 финала с Францией

Сборная России крупно уступила Уругваю в матче ЧМ-2018 и стала второй в группе

Польша разгромно проиграла Колумбии и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

Сенегал и Япония сыграли вничью на матче ЧМ-2018

Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Сквош в Украине развивается и для этого есть потенциал – исполнительный директор мировой федерации

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Марокко и в 1/8 финала ЧМ-2018 встретится с Россией

ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера

Германия вырвала крайне важную победу у Швеции на ЧМ-2018

Мексика одержала вторую победу на ЧМ-2018

19-летний вратарь "Зари" Лунин перешел в мадридский "Реал"

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Срна стал игроком "Кальяри", "Шахтер" навечно закрепил за ним номер "33"

Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Киевский "Арсенал" возглавил известный в прошлом итальянский футболист Фабрицио Раванелли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА