Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе и сыграет с Мексикой

Сборная Бразилии по футболу обыграла в последнем матче группового этапа команду Сербии со счетом 2:0 и заняла в группе Е первое место.

По голу в каждом из таймов забили полузащитник "Барселоны" Паулиньо и защитник ПСЖ Тьягу Силва.

В другом матче группы Швейцария сыграла с Коста-Рикой со счетом 2:2.

Бразилия выиграла эту группу с 7 набранными очками. Швейцария финишировала второй с 5 очками. Сербия заняла третье место с 3 очками, и Коста-Рика набрала лишь 1 очко.

В 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия сыграет 2 июля с занявшей второе место в группе F Мексикой, а Швейцария 3 июля – с выигравшей ту группу Швецией.

Как сообщалось, в плей-офф ЧМ-2018 из группы F не смогла выйти действующий чемпион мира Германия.