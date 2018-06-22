Киевский "Арсенал" возглавил известный в прошлом итальянский футболист Фабрицио Раванелли

Новым главным тренером новичка украинской Премьер-лиги ФК "Арсенал" (Киев) стал известный в прошлом итальянский футболист Фабрицио Раванелли.

В пятницу на пресс-конференции с президентом клуба Ивицей Пиричем он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на год.

Ф.Раванелли в 1992-1996 годах выступал за туринский "Ювентус", с которым выиграл в 1996 году Лигу чемпионов, дважды выиграл чемпионат Италии, побеждал в Кубке УЕФА. Выступал также за "Лацио", французский "Марсель", английские "Миддлсбро" и "Дерби".

В 2013 году тренировал несколько месяцев французский "Аяччо". Также работал в молодежной команде "Ювентуса".