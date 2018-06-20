Украинский болельщик оштрафован в Москве

- Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, нарушившего правила поведения зрителей в ходе футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на ЧМ-2018.

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она отметила, что ему также "запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на 6 месяцев".

В судебном заседании выбежавший на поле болельщик признал свою вину, сказала пресс-секретарь суда.

15 мая С.Кравченко был признан судом виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Протокол об административном правонарушении в отношении украинского болельщика был составлен после того, как в Лужниках во время матча между сборными Саудовской Аравией и России он выбежал на игровое поле, доступ куда ограничен организатором.