Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Киевской области - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский являются лидерами президентского рейтинга в Киевской области – их готовы поддержать 26,4% и 17,5% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Киевской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 13,8% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,3%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 4,1%. Рейтинг других кандидатов - менее 4%. Более трети опрошенных не определились с выбором кандидата.

Четверть опрошенных в Киевской области верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, возросло более чем в два раза. В победе П.Порошенко уверены 14% (в 2017 - 19%). Победу В.Зеленского видят вероятной около 5%, а А.Гриценко и О.Ляшко - около 2%. В победу других кандидатов верят не более 1%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 45% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 28,7% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать голос 15,8%, за БПП Солидарность - 10,1%, за Гражданскую позицию - 8,0%, Радикальную партию - 5,6%, Оппозиционный блок - 4,0%. Рейтинг других партий не более 3%. Каждый третий не определился с выбором. Каждый шестой не намерен голосовать.

Жители Киевской области оценивают деятельность местной власти лучше, чем центральной. Так, 14% опрошенных довольны деятельностью Президента П.Порошенко, несколько большее количество (16%) довольны деятельностью Премьер-министра В.Гройсмана и 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации снизился (с 39% до 19%), так же как и уровень удовлетворенности работой городского/сельского головы (с 51% до 36%). Уровень удовлетворенности местными главами выше среди жителей малых городов и сел.

Несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее нейтрально-положительные. Около 17% считают, что положение дел как в Украине, так и на местах улучшится в следующем году. Подавляющее большинство (около 44%) полагают, что ситуация не изменится. 9-11% считают, что ситуация ухудшится. Треть опрошенных не могут предсказать, как изменится ситуация за год. Жители городов более скептичны в этих оценках.

Военный конфликт на востоке Украины (73%) и коррупция во власти (54%) - две самые большие проблемы общегосударственного уровня по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют низкий уровень зарплат и пенсий (44%), инфляция (43%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (41%). Низкий доход, высокие цены и медицинские услуги заметно больше на личном уровне беспокоят жителей сел, а коррупция и преступность – более острые проблемы для городских жителей. В то же время, на уровне проблем страны политические проблемы (война, коррупция) несколько больше волнуют сельских жителей.

Жители Киевской области чаще всего указывали на культурно-историческую близость с населением столицы. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к Беларуси, меньше - к Польше и России.

За последний год уровень желания работать за границей среди жителей области практически не изменился (31-32%), но несколько уменьшилось количество тех, кто точно к этому не стремится (с 65% до 61%). 54% из тех, кто хочет работать в другой стране, в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине (27% - не готовы). Боле высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (50%) и обеспеченных респондентов (45%).

68% жителей Киевской области считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 9% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, 19% - за предоставление русскому языку статуса государственного.

Абсолютное большинство опрошенных (77%) считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. 13% - противоположного мнения, а 10% - затруднились ответить.

Вступление в Европейский Союз поддерживают 56%, не поддерживают 21% (против 27% в прошлом году). За вступление в НАТО выступают 52%, против вступления - 24% (в 2017 - 24%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор - 51%. 27% выступают за равноудаленность от ЕС и России. Вступление в Таможенный союз поддерживают лишь 5% (вдвое меньше, чем в 2017).

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.