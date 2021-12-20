Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 27,6% поддержки, у Порошенко 16% - исследование КМИС

Действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать на президентских выборах 27,6% определившихся с выбором украинцев, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-17 декабря.

По данным исследования, на втором месте – пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с показателем 16%. За лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 9,4% определившихся респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,6%, за экс-премьера Дмитрия Разумкова – 5,9%, за экс-спикера Владимира Гройсмана – 5,2%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 4,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,1%, за шоумена Сергея Притулу – 3%.

Рейтинг остальных политиков – менее 2%.

Кроме первого тура, респондентам моделировались 5 ситуаций возможного второго тура выборов президента. Зеленский побеждает во втором туре Порошенко (55,7% против 44,3% среди определившихся с выбором), Бойко (60,2% против 39,8%) и Разумкова (53,2% против 46,8%). В паре Зеленский-Тимошенко соотношение 51,6% к 48,4%, но разница – в пределах погрешности. В паре Порошенко-Тимошенко 45,2% поддержали бы Порошенко, 54,8% – Тимошенко.

Деятельность Зеленского на посту президента одобряют 26,4% респондентов, не одобряют – 58,6% (в октябре было 28,2% и 56,9% соответственно).

При этом поддерживают проведение досрочных президентских выборов 44,3% опрошенных.

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) среди 2025 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 109 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выборка репрезентативна, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5 не превышает 3,3% для показателей, близких к 50% и 1,5% - для показателей, близких к 5%.