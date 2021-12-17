Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Европейского Союза в Украине, во время разговора глава государства пригласил лидеров стран посетить Украину и рассказал о развитии реформ.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский рассказал участникам встречи о важных шагах на пути преобразований в Украине, в частности, о ходе реформ.

"Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами исотрудничество с ключевыми партнерами.

"Мы будем укреплять оборонные возможности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", – отметил он.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Президент Украины отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации и поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь государству.

"Для меня лично важно видеть, что международная поддержка Украины из года в год крепнет. Это, я считаю, является общим ключевым результатом нашей работы. Мы чувствуем, что демократический мир лучше понимает роль Украины в регионе, прежде всего, для европейской безопасности. Ценю личные усилия каждого из вас. Рассчитываю, что мы сможем добиться еще лучших результатов в следующем году", – выразил надежду президент.

Глава государства пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.

"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", – сказал Зеленский.