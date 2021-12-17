Политика

16:06 17.12.2021

Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

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Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

США осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе, ведут по ним обсуждения с европейскими союзниками и партнерами, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки в ходе брифинга.

Кроме того, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

По словам Псаки, нет причин думать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться, поскольку это удавалось делать на протяжении десятков лет.

"Нам удавалось взаимодействовать с Россией по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий в самых разных форматах... нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности - в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила Псаки.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Теги: #рф #нато #сша
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