Политика

15:48 17.12.2021

Стефанчук: Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают

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Стефанчук: Украина будет в НАТО, и "хотелки" Москвы этому не помешают

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук расценивает требования Москвы к НАТО отказаться от расширения Альянса как нарушение суверенитета Украины.

"Что касается того, что какая-то другая страна, даже очень большая, ставит для НАТО как организации по безопасности какие-то "красные линии" относительно вопросов вступления Украины в НАТО - это нарушение суверенитета нашей страны, и на это был соответствующий ответ, как генерального секретаря НАТО, так и президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Стефанчук на брифинге в пятницу, комментируя требования Российской Федерации к НАТО отказаться от расширения Альянса.

Он подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, когда достигнет необходимых для этого критериев.

"Никаких других предостережений, никаких других "хотелок", тем более со стороны страны-агрессора в сторону Украины, высказываться не может", - отметил спикер.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало на своём сайте собственный проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Североатлантического альянса (НАТО).

Проект документа, состоящий из 9 статей, предполагает, среди прочего, отказ НАТО от расширения, в частности, обязательство о неприсоединении к Альянсу Украины, а также обязательство стран-членов Альянса отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Теги: #рф #нато #стефанчук
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