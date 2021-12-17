Политика

15:26 17.12.2021

Железняк намерен обжаловать в суде избрание Устиновой главой фракции "Голос"

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Железняк намерен обжаловать в суде избрание Устиновой главой фракции "Голос"

Народный депутат Ярослав Железняк намерен обжаловать в суде избрание народного депутата Александры Устиновой руководителем фракции "Голос".

"Вчера мы узнали, что некий адвокат из Днепра подал иск в Печерский районный суд касательно отмены положения о фракции партии "Голос". Оказывалось давление на судью, давил соответственно Андрей Ермак и вся "рать" Офиса президента для того, чтобы в нарушение сроков получить определение суда... Сразу же так получилось, что Александр Корниенко (первый вице-спикер - ИФ) получил решение фракции, которое я не подписывал, об объявлении того, что якобы Александра Устинова (член фракции "Голос", глава объединения "Справедливость" - ИФ)... и Юлию Клименко назначить главой и заместителем главы фракции... Мы этого не признаем: будем подавать в суд соответствующие уголовные дела, в том числе и на господина Корниенко..." - заявил Железняк журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

В свою очередь глава партии "Голос" Кира Рудык отметила, что аппарат Рады не может пока предоставить их политсиле и фракции упомянутое определение суда, а само дело было зарегистрировано в Окружном административном суде Киева якобы полчаса назад.

"На данный момент никаких документов нам не предоставили и мы видим, что это решение исключительно политическое, а поэтому не имеет юридической силы", - добавила она

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко на заседании 17 декабря объявил о том, что народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде, а ее заместителем избрана Юлия Клименко.

Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.

Теги: #рада #голос #железняк
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