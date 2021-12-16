Кулеба: Украина готова исполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей саммита Нормандского формата-2019 по безопасности

Украина готова исполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей саммита в Нормандском формате 2019 года по безопасности, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не отказываемся от Минских соглашений. Мы готовы двигаться путем исполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтоб исполнить хотя бы договоренности Парижского саммита в 2019 году", - сказал Кулеба в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 в четверг вечером.

По его словам, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) с украинской стороны открыты, а с противоположной закрыты.

Кроме того, обмен заложниками заморожен, восстановление прекращений огня не происходит. "Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем, он отметил, что в настоящее время никто не оказывает никакого давления на Украину.