Политика

11:51 14.12.2021

Речь переформатирования "нормандского формата" для включения в него США не идет – Кулеба

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Речь переформатирования "нормандского формата" для включения в него США не идет – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что вопросы переформатирования "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), в частности, включения в его состав США, в настоящее время не обсуждаются.

"Что касается привлечения США к процессу урегулирования (на Донбассе – ИФ): они всегда были к нему привлечены в той или иной мере. Сейчас не идет речь о переформатировке "нормандского формата". Он остается таким, каким он есть, но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена (президент США Джозеф Байден – ИФ) формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого - прекращение российской агрессии против Украины, а значит ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить втайне от Украины", - сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник.

Министр отметил, что не сомневается в том, что качество и количество контактов между администрацией США и украинской властью, президентами Украины и США - Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом - продолжится и будет регулярным, и что "ничего администрация США за нашей спиной с Путиным (президент РФ Владимир Путин – ИФ) решать не будет".

"Это политическая гарантия по безопасности, которая прозвучала на всех уровнях - От президента Байдена до госсекретаря США и вчера от помощницы государственного секретаря, которая находилась в Киеве", - добавил он.

Кулеба указал, что если состоится следующий раунд переговоров Байден-Путин, будет и следующий раунд диалога Байден-Зеленский.

Теги: #нормандский_формат #кулеба #мид
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