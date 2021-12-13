Политика

20:59 13.12.2021

США напрямую контактируют с РФ и Украиной, по-прежнему придерживаются дипломатического решения кризиса - Белый дом

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США напрямую контактируют с РФ и Украиной, по-прежнему придерживаются дипломатического решения кризиса - Белый дом

США, кроме стран Европы, напрямую ведет диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать разногласия Москвы и Киева дипломатическим путем, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"День за днем мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую - с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь (урегулирования конфликта - ИФ) и следовать по нему", - сказала она.

Псаки напомнила, что в данный момент в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая затем, во вторник, направится в Москву для переговоров с официальными лицами РФ. По словам Псаки, в ходе визита Донфрид будет обсуждать наращивание российских войск у границы с Украиной и заверит в приверженности Вашингтона суверенитету Украины.

После поездки в РФотметила она, Донфрид отправится в Брюссель для обсуждения с ситуации с союзниками США по НАТО и партнерами из ЕС.

Она добавила, что работу с европейскими партнерами также ведет команда США в сфере нацбезопасности.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в ходе поездки в Москву Донфрид встретится с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве агентству сообщили, что Донфрид будет встречаться 15 декабря с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Впоследствии в Кремле подтвердили, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак планирует встретиться в Москве с Донфрид и переадресовали в МИД РФ вопрос о возможности других контактов американского дипломата с российскими официальными лицами.

"Встреча у Козака, действительно, планируется. Если она состоится, мы сообщим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госдеп США сообщил в минувшие выходные, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Она обсудит ситуацию на границе РФ и Украины, имплементацию минских договорённостей.

Теги: #сша #россия #украина #дипломатия
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