Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5% поддержки, у Порошенко 13,4%

Действующий президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с результатом 23,5% поддержки респондентов, которые приняли бы участие в выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее время, и определились со своим выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-8 декабря.

Пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы поддержать 13,4% определившихся с выбором респондентов, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9,9%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 9,3%, экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 7,5%.

За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко на президентских выборах готовы проголосовать 6,7% респондентов, за экс-нардепа Евгения Мураева – 6,6%, за лидера "Украинской стратегии", экс-премьера Владимира Гройсмана – 5,5%. За лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы отдать голоса 3,2% опрошенных, за экс-премьера Арсения Яценюка – 3,1%, за мэра Киева Виталия Кличко – 2,7%, за мэра Львова Олега Садового – 2,4%, за экс-нардепа Олега Тягнибока – 1,5%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко, за которого не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах 47%. 37% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% – Ю.Бойко, 33% – за Зеленского, 22% – за Ляшко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Кличко, Мураева, Гройсмана и Тягнибока.

14% опрошенных сказали, что слушали ежегодное обращение президента к Верховной Раде 1 декабря полностью, 34% - слушали лишь отдельные моменты. 52% обращение не слушали и не знают, о чем в нем шла речь.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.