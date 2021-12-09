Политика

13:50 09.12.2021

Форматы обсуждения с США темы гарантий безопасности и "красных линий" не согласованы - Кремль

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Форматы обсуждения с США темы гарантий безопасности и "красных линий" не согласованы - Кремль

Форматы обсуждения темы гарантий безопасности и "красных линий" действительно не были согласованы в ходе беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это так", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Его также попросили подтвердить сообщения СМИ, что Байден пообещал провести встречу на высоком уровне с участием РФ, США и крупных стран Европы для обсуждения "красных линий".

"Речь шла о том, что две страны назначат представителей, которые будут обсуждать эти темы", - заявил представитель Кремля.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что форматы обсуждения темы гарантий безопасности и неприемлемых для России "красных линий" не были согласованы в ходе беседы лидеров РФ и США.

Ранее в среду президент США Байден заявил, что рассчитывает, что к 10 декабря сможет сообщить о дальнейших контактах США с Россией.

Как сказал Байден, в этих встречах также примут участие некоторые страны-члены НАТО.

"Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c альянсом... Это позволит снизить напряженность на восточном фланге", - заявил американский президент, которого цитируют американские СМИ.

Накануне в Белом доме сообщили, что Байден не пошел на уступки во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с РФ темы, вызывающие беспокойство.

В свою очередь Кремль сообщал, что Путин в разговоре со своим американским коллегой заявил о серьезной заинтересованности России в твердых, юридически обязывающих гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.

Теги: #песков #байден #путин
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