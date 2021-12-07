Литва пока не определилась с механизмом применения санкций США против Беларуськалия

Литва из-за ряда юридических нюансов пока не знает, как в республике будут реализованы санкции США в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", вступающие в силу с 8 декабря.

"У санкций США есть некоторые особенности, потому что в отличие от санкций Европейского союза, которые являются привычными для нас, которые согласуются ведомствами ЕС и санкционируют компанию, а не продукт (как в случае санкций США - BNS), и есть такие юридические нюансы, которые необходимо сначала полностью прояснить", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните журналистам в сейме во вторник.

"Сейчас существуют двусторонние соглашения между литовскими и белорусскими субъектами, а также другими экономическими субъектами, участвующими в этой цепочке расчетов и транспортировки, поэтому есть определенные юридические нюансы, которые необходимо оценить, поскольку санкции первичны", - уточнила премьер-министр.

По словам Шимоните, в среду у нее будет дополнительная информация по этому поводу.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь заявил, что проведение в жизнь санкций США в отношении "Беларуськалия" будет зависеть от предприятий, однако не исключается и возможность вмешательства литовского правительства.

"Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться, будет он заключать сделки или нет. По сути проведение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта. Прямого юридического обязательства проводить в жизнь введенные Америкой санкции не возникает", - сказал Ландсбергис

По его словам, бизнес, включая участвующие в транзите белорусских удобрений государственные предприятия Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") и Клайпедский порт, "не обязан отчитываться перед государством за принятие решений".

И все же министр неоднократно подчеркнул, что у государства есть возможность "в рамках своей компетенции искать выходы, как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности".

"Нужно иметь в виду и политику государства, которая тоже может обусловить определенные изменения, принятие решений в других областях. Я не отрицаю, что это может случиться ", - сказал глава МИД.

Литовские ведомства и госпредприятия некоторое время пытались выяснить, как повлияют американские санкции на транзит удобрений "Беларуськалия" по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт.

Как сообщалось, 9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступают в действие 8 декабря. Как ожидается, в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт - Клайпеду.

2 декабря Минфин США внес "Белорусскую калийную компанию" и ее дочернее предприятие ООО "Агророзквит" в санкционный список. Лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на осуществление сделок с этими компаниями, в которых ОАО "Беларуськалий" имеет имущественный интерес, действует до 1 апреля 2022 года.

Кроме того, 2 декабря санкции в отношении "Беларуськалия" ввела Великобритания.

В конце июня Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии, которые предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений. Санкции не распространяются на основные виды калийных удобрений и контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует продукцию через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии в 2020 году в стоимостном выражении был равен $2,41 млрд, сократившись на 13% к уровню 2019 года. В натуральном выражении экспорт вырос на 14,7% - до 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). В 2020 году выпуск хлоркалия в Белоруссии превысил 12,2 млн тонн, что соответствует уровню 2019 года. Мощности по выпуску калийных удобрений в Белоруссии к 2025 году планируется увеличить до 17 млн тонн в год.

В середине этого года Белстат перестал публиковать информацию об экспорте калийных удобрений.

ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий". Акционерами БКК являются "Беларуськалий" (48% акций), Белорусская железная дорога (42%), страховая компания "Белэксимгарант" (10%).