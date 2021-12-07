Политика

19:07 07.12.2021

Литва пока не определилась с механизмом применения санкций США против Беларуськалия

3 мин читать
Литва пока не определилась с механизмом применения санкций США против Беларуськалия

Литва из-за ряда юридических нюансов пока не знает, как в республике будут реализованы санкции США в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий", вступающие в силу с 8 декабря.

"У санкций США есть некоторые особенности, потому что в отличие от санкций Европейского союза, которые являются привычными для нас, которые согласуются ведомствами ЕС и санкционируют компанию, а не продукт (как в случае санкций США - BNS), и есть такие юридические нюансы, которые необходимо сначала полностью прояснить", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните журналистам в сейме во вторник.

"Сейчас существуют двусторонние соглашения между литовскими и белорусскими субъектами, а также другими экономическими субъектами, участвующими в этой цепочке расчетов и транспортировки, поэтому есть определенные юридические нюансы, которые необходимо оценить, поскольку санкции первичны", - уточнила премьер-министр.

По словам Шимоните, в среду у нее будет дополнительная информация по этому поводу.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь заявил, что проведение в жизнь санкций США в отношении "Беларуськалия" будет зависеть от предприятий, однако не исключается и возможность вмешательства литовского правительства.

"Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться, будет он заключать сделки или нет. По сути проведение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта. Прямого юридического обязательства проводить в жизнь введенные Америкой санкции не возникает", - сказал Ландсбергис

По его словам, бизнес, включая участвующие в транзите белорусских удобрений государственные предприятия Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") и Клайпедский порт, "не обязан отчитываться перед государством за принятие решений".

И все же министр неоднократно подчеркнул, что у государства есть возможность "в рамках своей компетенции искать выходы, как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности".

"Нужно иметь в виду и политику государства, которая тоже может обусловить определенные изменения, принятие решений в других областях. Я не отрицаю, что это может случиться ", - сказал глава МИД.

Литовские ведомства и госпредприятия некоторое время пытались выяснить, как повлияют американские санкции на транзит удобрений "Беларуськалия" по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт.

Как сообщалось, 9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступают в действие 8 декабря. Как ожидается, в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт - Клайпеду.

2 декабря Минфин США внес "Белорусскую калийную компанию" и ее дочернее предприятие ООО "Агророзквит" в санкционный список. Лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на осуществление сделок с этими компаниями, в которых ОАО "Беларуськалий" имеет имущественный интерес, действует до 1 апреля 2022 года.

Кроме того, 2 декабря санкции в отношении "Беларуськалия" ввела Великобритания.

В конце июня Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии, которые предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений. Санкции не распространяются на основные виды калийных удобрений и контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует продукцию через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии в 2020 году в стоимостном выражении был равен $2,41 млрд, сократившись на 13% к уровню 2019 года. В натуральном выражении экспорт вырос на 14,7% - до 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). В 2020 году выпуск хлоркалия в Белоруссии превысил 12,2 млн тонн, что соответствует уровню 2019 года. Мощности по выпуску калийных удобрений в Белоруссии к 2025 году планируется увеличить до 17 млн тонн в год.

В середине этого года Белстат перестал публиковать информацию об экспорте калийных удобрений.

ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий". Акционерами БКК являются "Беларуськалий" (48% акций), Белорусская железная дорога (42%), страховая компания "Белэксимгарант" (10%).

Теги: #санкции #литва #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 07.12.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против новых номинальных собственников самолетов, летавших из Киева в Москву

17:30 07.12.2021
Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

00:20 07.12.2021
Работа над возможными санкциями ЕС против РФ идет очень высоким темпом - Кулеба

Работа над возможными санкциями ЕС против РФ идет очень высоким темпом - Кулеба

19:47 06.12.2021
Вашингтон координирует с партнерами экономические меры против Москвы в случае российского вторжения на Украину - СМИ

Вашингтон координирует с партнерами экономические меры против Москвы в случае российского вторжения на Украину - СМИ

19:29 06.12.2021
Отключение от SWIFT, санкции против банков, сферы энергетики - среди рассматриваемых Байденом опций на случай нападения РФ на Украину - СМИ

Отключение от SWIFT, санкции против банков, сферы энергетики - среди рассматриваемых Байденом опций на случай нападения РФ на Украину - СМИ

13:12 06.12.2021
Пограничники Польши сообщают о 35 попытках незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за сутки

Пограничники Польши сообщают о 35 попытках незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за сутки

12:11 06.12.2021
Стефанчук выступает за активное взаимодействие парламентских делегаций Украины, Польши, Литвы

Стефанчук выступает за активное взаимодействие парламентских делегаций Украины, Польши, Литвы

23:14 05.12.2021
Беларусь обещает обнародовать ответные санкции против западных стран на следующей неделе

Беларусь обещает обнародовать ответные санкции против западных стран на следующей неделе

13:03 05.12.2021
Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

21:38 04.12.2021
В Беларуси оценивают влияние санкций ЕС на экспорт в $250-300 млн в год

В Беларуси оценивают влияние санкций ЕС на экспорт в $250-300 млн в год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции ЕС в случае угрозы Украине со стороны РФ

Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" должен снова стать действенным инструментом

НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины - Джонсон

Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии перед звонком Путину – Белый дом

ПОСЛЕДНЕЕ

Новое правительство Германии будет обсуждать политические аспекты проекта "Северный поток -2"

Стефанчук о переговорах Байдена и Путина: Я хочу, чтобы доминирующим стал месседж о том, что Украина - это зона украинских интересов

Будущий канцлер Германии Шольц считает, что "нормандский формат" должен снова стать действенным инструментом

НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

Лидер республиканцев в Сенате призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО – Порошенко

Великобритания продолжит использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения агрессии РФ против Украины - Джонсон

Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии перед звонком Путину – Белый дом

Порошенко призывает международных партнеров активизировать предоставление оборонного вооружения украинской армии

ЦИК зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА