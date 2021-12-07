Политика

11:11 07.12.2021

Лидер республиканцев в Сенате призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

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Лидер республиканцев в Сенате призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

США не следует ограничиваться оборонительными системами вооружения в военных поставках Украине, а отправлять ей любое оружие, которое будет нужно Киеву, заявил лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл.

"Во время "холодной войны" вот что мы делали: обе стороны (противостояния - ИФ) успешно пытались вооружать тех, кто был нам симпатичен", - приводит издание Bloomberg его слова, сказанные накануне.

"И пусть даже Украина не часть НАТО, все наши союзники по НАТО - в полной прострации (из-за действий России - ИФ)", - пояснил он.

По его словам, Вашингтону нужно снабжать Украину "любым оружием, которое, как она думает, ей понадобится", не ограничивать себя поставками преимущественно оборонительных систем вооружения, как было в прошлом.

Ранее издание Foreign Policy сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай возможного "вторжения России" расширить поставки Киеву оружия. В список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан, отмечал журнал.

Украина заинтересована, в частности, в получении принадлежащих США вертолетов Ми-17 и боеприпасов, которые первоначально планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.

Между тем, отмечает издание, администрация президента Джо Байдена рассматривает ряд шагов по усилению вооруженных сил Украины с учетом "возможного российского вторжения", включая поставки средств, не входящих в "список Резникова". Но, как пишет журнал, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая, а также не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву "бряцанием оружия".

Теги: #сша #оружие #украина #сенат
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