Порошенко призывает международных партнеров активизировать предоставление оборонного вооружения украинской армии

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" и народный депутат от одноименной партии Петр Порошенко призывает международных партнеров предоставить украинской армии помощь в виде оружия, которое значительно повысит боевые способности Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник, Порошенко отметил важность поддержки Украины международными партнерами в условиях угрозы российского вторжения.

"Позиция номер один – предоставление Украине помощи в виде поставки нам оборонного вооружения, которое значительно повысит боевые способности украинских Вооруженных сил", – сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина не просит, чтобы "натовские солдаты воевали за наш суверенитет, поскольку у Украины есть одни из лучших в мире Вооруженных Сил, которые способны дать отпор".

"Но для повышения эффективности наших Вооруженных сил и для повышения той цены, которую заплатит Путин, когда это решение может остановить Путина от этого ужасного решения, мы должны восстановить что-нибудь вроде программы оборонной помощи Украине под условным названием "ленд-лиз 2", – пояснил нардеп.

При этом, пятый президент уточнил, что речь не идет о получении материально-бытовой помощи в виде пищевых наборов, одежды или зимнего горючего.

"Мы нуждаемся в высокоэффективном современном оружии в виде систем противовоздушной обороны, систем радиоэлектронной разведки и препятствия, контрбатарейных систем, ударных дронов и других позиций, которые остановят агрессора от принятия ужасного решения", – резюмировал Порошенко.